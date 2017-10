ARTIS SELEBRITI DUNIA YANG MINUM AIR KANGEN

Banyak Selebriti Artis dunia yang minum air kangen. Percaya atau tidak, Air Kangen memang air ajaib yang mampu memberikan manfaat yang luar basa untuk konumennya. Ini buka sekedar bualan belaka. Fakta ini telah diuji secara klinis. Banyak dokter yang merekomendasikan air ini untuk dikonsumsi para pasiennya sebagai terapi penyembuhan penyakit maupun sebagai pencegahan. Maka tak heran jika para pemuka dan artis- artis terkenalpun mulai mempercayai dan mengkonsumsi miracle water ini.

Keunggulan dan manfaat ajaib dari air kangen telah membuat jajaran selebritis dunia jatuh cinta dan mulai menggunakannya. Dan mereka yang ada di dunia bisnis tentu saja ikut serta menjalankan bisnisnya sebagai produsen dan distributor dari air kangen. Inilah daftar selebritis dunia yang dipercaya telah menggunakan Air Kangen dalam kehidupannya sehari-hari :

Bill Gates (owns 16 processors), Jillian Michaels, Demi Moore, Aston Kutcher,Jennifer Lopez, Rogar Daultry, Martha Stewart, Carlos Santana, Toby Keith, Chuck Norris, Donald Trump & Staff, Steven Tyler (owns 4 machines) Angelina Jolie, Brad Pitt, Steven Seagal, Janet Jackson, Conan O’Brien, Magic Johnson (owns 8 machines), Jack Nicholson, John Mayer, Ron Perlman, Sly Stallone, Chris Angel, Phil Michelson, Sammy Hagar, Chris Daughtry, Rohan Marley, George Lopez, UFC FIGHTER Joe “Daddy” Stevenson (martial artist), Ron Perlman, John Geraghty (Tennis player), Jay-Z, Beyonce, the Obama’s, Cindie Blackman, Pat Boone, Chilean Miners, Les Brown,Michael Robinson of the NFL Seattle Sea Hawks, Bodybuilders Dan Hill & Wade Lightheart, LA Lakers, Pro and Olympic Athletes, Bernando La Poll -109 y/o, Earth, Wind & Fire, Chuck Norris, Natasha Bedingfield, Chris Angel, Toby Keith, John Mayer, and NY Yankees.

Alasan mereka menggunakannya sangat beragam, meskipun secara umum adalah untuk mendapatkan manfaat ajaibnya. Beberapa selebritis lebih memeprhatikan segi manfaat kecantikan yang diberikan sedangkan yang lain lebih pada manfaat kesehatan. Penggunaan pribadi dilakukan oleh sebagian besar selebritis dunia hiburan sedangkan mereka para tokoh bisnis menggunakannya dalam cakupan yang lebih luas. Seperti misalnya donald trumph yang mengharuskan setiap kantor nya menyediakan Air Kangen untuk konsumsi seluruh staff nya.